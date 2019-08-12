В Португалии из-за забастовки водителей бензовозов без топлива остались 450 заправок

МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. Около 450 заправок в Португалии остались без бензина или дизельного топлива из-за начавшейся в понедельник бессрочной забастовки водителей, отвечающих за транспортировку автомобильного топлива и других опасных грузов. Об этом сообщила газета El Mundo.

Речь идет о примерно 15% станций в стране. На заправках, где все еще продается топливо, выстраиваются длинные очереди.

Забастовка проводится в разгар сезона летних отпусков в республике и через четыре месяца после предыдущей акции водителей бензовозов, которая привела к тому, что многие заправочные станции в Португалии остались без горючего. Организаторами стачки являются два местных профсоюза, которые решили в субботу поддержать проведение забастовки после нескольких месяцев переговоров, не увенчавшихся успехом. Они требуют выполнения соглашения о повышении зарплат водителей, подписанного после предыдущей стачки.

По данным El Mundo, власти Португалии объявили чрезвычайное положение в области энергетики до 21 августа. Правительство республики, где в октябре должны пройти всеобщие выборы, обязало водителей бензовозов обеспечить минимальный уровень услуг. Кроме того, по информации агентства Рейтер, кабмин ввел ограничения на продажу топлива. Водителям будет разрешено заправлять свой автомобиль максимум 15 литрами бензина или дизеля на определенных заправочных станциях.

Предыдущая стачка водителей бензовозов в Португалии прошла в середине апреля. Она была вызвана недовольством низким уровнем оплаты труда и условиями работы. Забастовка отразилась на работе пожарных, портов, общественных транспортных компаний, а также заправок, на которых выстроились многочасовые очереди.