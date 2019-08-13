Что делать, если ваш ребенок пропал?

Родитель, опекун или законный представитель ребенка должен незамедлительно сообщить о пропаже — подать заявление в полицию или позвонить по номеру 112 (единый номер экстренных служб).

Важно: есть заблуждение, что нужно ждать три дня с момента исчезновения человека, чтобы подать заявление в полицию. Обращайтесь сразу — дежурный не имеет права отказать вам в приеме заявления.

Если пропавший через пару часов найдется сам, вас никто не оштрафует, а вероятность найти ребенка да и взрослого, оказавшегося в сложной ситуации, гораздо выше, если начать искать его немедленно.