13 августа в силу вступает закон о поиске пропавших детей по геолокации мобильных устройств. Полиция сможет оперативно — по заявлению родителей — получать доступ к данным.
Совместно с сайтом Государственной думы и поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" рассказываем, что делать, если ваш ребенок пропал: нельзя терять ни минуты.
Куда обратиться?
Родитель, опекун или законный представитель ребенка должен незамедлительно сообщить о пропаже — подать заявление в полицию или позвонить по номеру 112 (единый номер экстренных служб).
Важно: есть заблуждение, что нужно ждать три дня с момента исчезновения человека, чтобы подать заявление в полицию. Обращайтесь сразу — дежурный не имеет права отказать вам в приеме заявления.
Если пропавший через пару часов найдется сам, вас никто не оштрафует, а вероятность найти ребенка да и взрослого, оказавшегося в сложной ситуации, гораздо выше, если начать искать его немедленно.
Что сообщить полицейским?
Возьмите с собой в отделение документы, удостоверяющие вашу личность, по возможности — документы ребенка. Расскажите об особых приметах и одежде пропавшего, принесите его фотографии, назовите номер его мобильного телефона или планшета.
Если гаджет ребенка оформлен не на родителей, а на третье лицо, необходимо также его заявление о согласии.
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" рекомендует взять контакты сотрудника, который будет заниматься вашим делом, чтобы оперативно с ним связаться, если пропавший вернется домой или о нем появится новая информация.
Что будет делать полиция?
Сотрудники ОВД вынесут постановление о начале оперативно-розыскных мероприятий с использованием геолокации. Это значит, что полицейские смогут получить информацию о последних звонках с телефона несовершеннолетнего и местоположении гаджета. Полицейские уведомят суд о начале операции. В течение 48 часов с момента начала розыска правоохранители будут обязаны получить разрешение суда на использование гаджета в поиске.
"Суд откажет только в исключительных, редких случаях, если будет нарушена процедура начала розыска пропавшего без вести ребенка, например, отсутствует заявление родителей или других законных представителей или ребенок был найден до рассмотрения постановления органа дознания в суде. Такой порядок регламентирован законом об оперативно-розыскной деятельности", — пояснил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
До вступления в силу закона об упрощении поиска пропавших детей полицейские не имели права пользоваться данными с телефона ребенка до решения суда. Возможности пользоваться геолокацией гаджетов при поиске взрослых нет и сейчас.
Кто еще может помочь?
Содействие правоохранительным органам в розыске без вести пропавших успешно оказывают добровольческие отряды "Поиск пропавших детей" (8-499-686-02-01, круглосуточно) и "Лиза Алерт" (8-800-700-54-52, круглосуточно). Они также могут оказать информационную поддержку и психологическую помощь.
Подобные организации никогда не попросят с вас денег и потребуют в первую очередь подать заявление в полицию.
Что делать родителям?
В "Лизе Алерт" советуют тщательно обыскать дом и окрестности, поскольку ребенок мог спрятаться или уснуть в шкафу, на чердаке, под кроватью или в каком-то другом укромном месте.
Позвонить друзьям ребенка и родственникам, они могут обладать нужной вам информацией.
Самостоятельный поиск ребенка с помощью постов в соцсетях может быть пустой тратой времени. "Будут звонить экстрасенсы, ложные сотрудники чего бы ты ни было и предлагать свои услуги за деньги, уверяя, что они точно знают, где ребенок", — объясняет координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", старший направлений "Обучение" и "Лес на связи" Олег Леонов.
То же самое касается расклейки по городу объявлений с фотографией ребенка. Однако если ориентировки составлены поисковой организацией или полицией и на них указаны контакты этих организаций, то вашей помощи в распространении будут только рады.
Что делать, чтобы минимизировать риск возникновения такой ситуации?
Ваш ребенок должен знать свое имя, возраст и домашний адрес. Положите ему во внутренний карман одежды визитку со своим номером телефона, адресом, а также номерами членов вашей семьи и друзей на случай, если ваш телефон окажется недоступен.
Научите ребенка пользоваться мобильным телефоном. В списке контактов должны быть не только телефоны родителей и родственников, но и воспитателей, учителей и других взрослых, которым вы доверяете.
Олег Леонов советует заранее установить на телефон ребенка специальное приложение или подключить услугу от оператора, например, "МТС Поиск", "Билайн.Локатор", "МегаФон Радар". Тогда вы в любой момент будете знать, где находится ваш ребенок.
Обязательно расскажите ребенку, что нужно делать, если он потеряется. Объясните, что за это его никто не будет ругать, — дети часто боятся реакции взрослых и поэтому могут растеряться или решить не выходить на связь.