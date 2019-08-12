Полиция Гатчины проверит действия игумена, подозреваемого в жестоком обращении с ребенком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Полиция начала проверку после обращения матери, которая пожаловалась на священника за жестокое обращение с ее годовалым ребенком во время обряда крещения в храме в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"По данному факту полиция проводит проверку", - сказал собеседник агентства.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова в понедельник прокомментировала инцидент с крещением ребенка в Гатчинском районе. Как сообщили журналистам в аппарате детского омбудсмена, она осуждает действия священника как физического лица, нанесшего травмы ребенку, но в ситуацию вмешиваться не планирует. Обращение от матери ребенка в аппарат омбудсмена не поступало. В пресс-службе Гатчинской епархии ТАСС сообщили, что в понедельник, 12 августа, состоится встреча с участием секретаря епархии протоиерея Владимира Глазунова и родителей ребенка.

Ранее сообщалось, что игумен Фотий (Нечепоренко), который во время таинства крещения насильно погружал в воду младенца, не обращая внимания на протесты матери, запрещен в служении сроком на один год.

В интернете в минувшее воскресенье появилось видео, на котором запечатлено крещение в храме в Гатчине, во время которого священник грубо окунает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается его забрать. В пресс-службе администрации Гатчинского района ТАСС сообщили, что ее руководство разбирается в ситуации. После инцидента мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.