Семьи погибших сотрудников ядерного центра в Сарове получат по 200 тыс. рублей

ТАСС, 12 августа. /ТАСС/. Власти Нижегородской области выплатят семьям сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли на военном полигоне под Северодвинском, материальную помощь в размере 200 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Планируется оказать материальную помощь семьям погибших в размере 200 тыс. рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области. Пострадавшим будет оказана материальная помощь в размере 100 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на субботу, 10 августа, госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, еще трое госпитализированы.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) - крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача ядерного центра - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.