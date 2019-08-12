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"Автодор" пересмотрел скоростной режим на нескольких участках федеральных трасс

Речь идет о некоторых местах трасс М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" пересмотрела скоростной режим на некоторых участках федеральных трасс, где проводятся ремонтные работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье (с 21-го по 93-й км) скорость движения автомобилей составляет не более 110 км/ час. Однако, согласно обновленной информации "Автодора", исключение составляют участки, где ограничение связано с геометрическими параметрами дороги или ремонтными работами. Речь идет об эстакаде на участке 22-24 км - ограничение до 70 км/час, участке 50-52 км (при влажном покрытии проезжей части) - до 70 км/час, 71 км (пункт взимания платы) - до 30 км/час, 42-43 км (реконструкция путепровода) и 48-50 км (строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги) - до 50 и 60 км/час.

На следующем участке с 93-го по 211-й км автодороги М-4 "Дон" максимальная скорость движения - не более 110 км/час. Исключение составили: 132 км (пункт взимания платы) - до 30 км/час, 111 км (в зоне поста ДПС) - до 50 км/час, 131 км - до 80 км/ч, 120+720 км - 170+000 км (дорога IБ категории) - 90 км/час, а также 193+000 км - 211+000 км (дорога IБ категории) - 90 км/час.

Кроме того, в Тульской области (участки 225-260 км и 287-321 км автодороги М-4) скоростной режим составляет 110 км/ч. Исключением стал участок 287+000 км - 296+500 км, на котором максимальная скорость движения - не более 90 км/ч, отметили в госкомпании.

В Липецкой, Воронежской и Ростовской областях (330-464 км, 492-517 км и 1091-1119 трассы км М-4) установлено ограничение 110 км/час. По обновленной информации "Автодора", на участке 544-633 км максимальная скорость движения - не более 90 км/ч.

На участке нового выхода на МКАД с М-1 "Беларусь" установлено ограничение 90 км/час на 0 км - 3+690 км и 110 км/час на 3+690 км - 18+500 км.

При этом на двух платных участках владельцы легковых машин могут развивать скорость до 130 км/час. Такой скоростной режим действует на обходе Вышнего Волочка М-11 "Москва - Санкт-Петербург" (258-334 км) и на участке дороги М-4 "Дон" с 517-го по 544-й км в Воронежской области, отметили в "Автодоре".

О компании

Госкорпорация "Автодор" создана в 2009 году. Цель компании - создание и развитие опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.

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