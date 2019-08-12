В Сарове похоронили погибших под Северодвинском сотрудников ядерного центра

ТАСС, 12 августа. Похороны пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли на военном полигоне под Северодвинском, прошли в понедельник в городе Сарове Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Сарова Алексей Голубев.

"В последний путь их пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова - очень много людей было и на церемонии прощания на главной площади города, и на кладбище", - сказал Голубев.

В Сарове объявлен общегородской траур, приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на субботу, 10 августа, госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, еще трое госпитализированы.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) - крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача ядерного центра - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.