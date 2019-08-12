На юго-восточном побережье Австралии впервые за 35 лет выпал снег

СИДНЕЙ, 12 августа. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. В минувшие выходные на юго-востоке Австралии, оказавшейся под властью антарктического циклона, впервые за последние 35 лет выпал снег. Об этом в понедельник рассказали в национальном бюро гидрометеорологии.

По словам старшего метеоролога бюро Дина Стюарда, снег в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс выпал из-за ледяного антарктического фронта. Циклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метели.

"Рано утром снежный покров удивил и порадовал жителей штата Виктория. Настоящие метели и снегопады накрыли обширные территории к северу от Мельбурна, и это очень необычно. Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом на выходных, никогда не знали метелей и городские службы были просто не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта. К счастью, снег растаял до наступления новой рабочей недели", - добавил он.