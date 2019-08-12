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На юго-восточном побережье Австралии впервые за 35 лет выпал снег

По прогнозам национального метеобюро, теплая солнечная погоду вернется к середине недели

СИДНЕЙ, 12 августа. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. В минувшие выходные на юго-востоке Австралии, оказавшейся под властью антарктического циклона, впервые за последние 35 лет выпал снег. Об этом в понедельник рассказали в национальном бюро гидрометеорологии.

По словам старшего метеоролога бюро Дина Стюарда, снег в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс выпал из-за ледяного антарктического фронта. Циклон, пришедший с Южного полюса, принес на побережье холодный и сильный порывистый ветер, снегопады и метели.

"Рано утром снежный покров удивил и порадовал жителей штата Виктория. Настоящие метели и снегопады накрыли обширные территории к северу от Мельбурна, и это очень необычно. Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом на выходных, никогда не знали метелей и городские службы были просто не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта. К счастью, снег растаял до наступления новой рабочей недели", - добавил он.

"Это был первый снег с 1985 года, когда в Гоулберне был зафиксирован тонкий снежный покров. Виновницей снегопада в горах стала область пониженного давления, которая пришла к нам с дальнего юга и из Тасмании, она остудила воздух и принесла обильные осадки", - отметил синоптик Майкл Эфрон.

В Сиднее и Мельбурне непогода ограничилась лишь сильным, ледяным ветром, порывы которого достигали скорости 100 км/ч. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что лишь за выходные дни ее диспетчеры получили около 300 обращений от жителей штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, большинство из которых было связано с обрушением крыш хозяйственных построек и падением деревьев.

По прогнозам национального метеобюро, к середине недели непогода отступит и на северо-восточном побережье континента установится зона высокого давления, которая принесет теплую солнечную погоду.

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