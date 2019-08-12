Житель Белгородской области нашел во дворе своего дома немецкую зенитку

КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. Житель села Драгунского Белгородской области нашел возле своего дома немецкую зенитную пушку FlaK и несколько снарядов времен войны, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Мужчина обнаружил немецкую зенитную пушку FlaK 88. Уникальную находку весом в 2 тонны подняли с земли с помощью специальной техники МЧС", - говорится в сообщении.

Орудие передали в государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле".

Пушка и три неразорвавшихся снаряда удалось найти на глубине около 70 см при прокладке коммуникаций у частного жилого дома. Как отметили в пресс-службе, такие хорошо сохранившиеся экземпляры сейчас почти не находят, обычно попадаются лишь части поврежденных орудий.