Пострадавшие под Северодвинском сотрудники ядерного центра находятся в клинике в Москве

ТАСС, 12 августа. Три сотрудника Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), пострадавшие во время ЧП на военном полигоне в Архангельской области, находятся на лечении в одной из московских клиник. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Сарова Алексей Голубев.

"Пострадавшие находятся на лечении в специализированном медучреждении в Москве, сейчас проводится их обследование, были сделаны операции. Их состояние на контроле у специалистов", - сказал Голубев.

Ранее директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков сообщил, что жизни пострадавших ничто не угрожает. У них диагностированы травмы средней тяжести, в основном переломы.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на субботу, 10 августа, госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, трое госпитализированы.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) - крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача ядерного центра - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.