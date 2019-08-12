СМИ: Минсельхоз Сербии подтвердил существование подозрений на вспышку АЧС в стране

БЕЛГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Сербии подтвердило существующие подозрения на вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на территории страны. Такое заявление источник в ведомстве сделал агентству TANJUG в понедельник.

"Подозрение существует, мы ждем результаты из Мадрида от соответствующей лаборатории ЕС", - цитирует агентство комментарий источника.

Ранее Всемирная организация по охране здоровья животных, штаб-квартира которой располагается в Париже, заявила о четырех возможных вспышках АЧС на территории балканской страны. Три очага, как отмечается на сайте организации, были зарегистрированы в районе Белграда, один - в Подунайском округе. В результате АЧС умерли семь свиней, еще 114 были превентивно уничтожены.

Ранее в рамках борьбы с распространением АЧС соответствующие служба соседней Хорватии приняли решение об отстреле 40 тыс. диких свиней.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству.