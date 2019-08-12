Экспедиция РВИО в урочище Сандармох начала поиск останков погибших в финских концлагерях

ТАСС, 12 августа. Экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) и Союза поисковых отрядов Карелии началась в урочище Сандармох в Медвежьегорском районе республики. Участники экспедиции будут искать останки узников финских концлагерей, существовавших в регионе в период оккупации в 1941-1944 годах, сообщает пресс-служба РВИО.

"В состав экспедиции в урочище Сандармох, которая продлится до 21 августа, входят профессиональные археологи, антропологи, поисковики. Будут обследованы территории, находившиеся в 1941-1944 годах под финской оккупацией. Цели экспедиции - определение границ территории объекта культурного наследия "Место захоронения жертв политических репрессий", <…> поиск захоронений узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии) в боях против финских оккупантов в Карелии в 1941-1944 годах", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспедиция проводится при поддержке Минобороны РФ.

Исследовательские работы в районе урочища Сандармох проводились и ранее, однако обследование было сильно затруднено в связи с труднодоступностью территории, говорится в документе. Впервые целенаправленное детальное обследование этой местности было проведено 25 августа - 5 сентября 2018 года сотрудниками РВИО и военнослужащими отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

По итогам экспедиции 2018 года эксперты Следственного комитета провели антропологическую экспертизу обнаруженных в Сандармохе останков пяти человек разного возраста, которые были захоронены в одежде. Кроме того, была проведена баллистическая экспертиза, в ходе которой специалисты исследовали патроны калибра 7,63 и 7,65 мм - они применялись в самозарядных пистолетах "Маузер К 96" и "Браунинг М1903", состоявших на вооружении финской армии. Таким образом, результаты частично подтвердили версию директора Института истории Петрозаводского госуниверситета Сергея Веригина. Ученый выдвинул предположение, согласно которому в Сандармохе, кроме жертв политических репрессий, могли быть захоронены и советские военнопленные, погибшие в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.

Экспедиции РВИО

Поддержка поискового движения и увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, является приоритетным направлением работы РВИО. Общество провело 81 экспедицию в разных регионах России, еще 16 запланировано провести до конца 2019 года. В будущем году к 75-й годовщине Победы и открытию Ржевского мемориала Советскому солдату планируется провести весенний этап ежегодной международной экспедиции "Ржев. Калининский фронт". В ней будут задействованы лучшие поисковые отряды и объединения РВИО, ДОСААФ, Поискового движения России, а также зарубежные коллеги из Германии, Латвии. Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии.

Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии расположено в 12 км от Медвежьегорска по автодороге Вологда - Медвежьегорск. Там на площади 10 гектаров в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены свыше 9,5 тыс. человек, ставших жертвами политических репрессий. Первые захоронения в Сандармохе обнаружила в июле 1997 года экспедиция под руководством Юрия Дмитриева.