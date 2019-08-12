Росатом доведет до конца работу над новым вооружением после ЧП в Северодвинске

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Росатом доведет до конца работу по созданию новых образцов вооружения после инцидента на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области, в результате которого погибли сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), сообщил в понедельник гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои. Такие люди - гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца", - приводит его слова пресс-служба Росатома.

Обращаясь к родственникам погибших сотрудников, Лихачев отметил, что семьи и дети погибших коллег - "это теперь ответственность Росатома". "Мы будем вам помогать всегда и во всем. Рассчитывайте на нас, - сказал он. - После трагического инцидента в больнице еще остаются другие сотрудники ядерного центра. Они получают лучшую медицинскую помощь. Я желаю им скорейшего выздоровления и надеюсь, что они быстро вернутся к своим родным и близким. Я выражаю глубокие соболезнования семьям и коллегам наших погибших товарищей. Мы всегда будем помнить о них, их имена и их подвиг станут неотъемлемой частью истории атомной отрасли".

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на 10 августа Росатом сообщил, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников госкорпорации, трое были госпитализированы.

РФЯЦ-ВНИИЭФ (город Саров, Нижегородская область) - крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача ядерного центра - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.