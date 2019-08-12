В Астрахани появилась уличная навигация для туристов

АСТРАХАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Навигационная инфраструктура создана в Астрахани на основных туристических маршрутах города. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"28 навигационных столбов и четыре навигационные стелы - эти новые объекты появились на карте города в рамках проекта "Обновленная Астрахань", их разместили на основных туристических маршрутах", - сообщили агентству.

Ожидается, что в ближайшее время в городе появится еще 10 стел. "С их помощью можно добраться до основных достопримечательностей, найти нужную улицу и даже получить справочную информацию, отсканировав QR-код. На стеле также указаны приблизительное время в пути и расстояние до конкретного объекта", - уточнили в администрации.

По поручению главы городской администрации Радика Харисова профильные специалисты контролируют все этапы их создания, отметили в пресс-службе. Объекты выполнены в фирменном стиле региона и оснащены подсветкой, также на обратной стороне навигационных объектов размещены исторические фотографии тех мест, на которых они сейчас расположены.