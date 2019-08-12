Власти Петербурга зарезервируют на зиму 500 мест в гостиницах для иногородних дворников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Жилищный комитет Санкт-Петербурга зарезервирует 500 койко-мест для размещения дворников и кровельщиков, которые будут привлекаться из других регионов для уборки петербургских улиц зимой. Об этом сообщил на совещании городского правительства глава жилищного комитета Виктор Борщев.

"Жилищный комитет принял решение о предоставлении порядка 500 койко-мест в доходных домах государственного бюджетного учреждения "Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга" для размещения работников дорожных служб комитета по благоустройству (300 человек), а также для размещения 200 дворников и кровельщиков, которые будут привлекаться управляющими организациями для уборки внутриквартальной территории или специализированными организациями к работам по очистке кровель", - сказал Борщев.

По словам председателя жилищного комитета, сейчас недоукомплектованность штата дворников и кровельщиков составляет порядка 20%. С учетом опыта прошлой зимы в комитете не исключают, что для уборки потребуется дополнительно привлекать людей из других регионов.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил на совещании, что в прошлом году эта практика дала положительный результат.

"Мы договаривались по поводу гостиниц - это очень правильно, можно заключать договоры. Этой весной у нас были коллеги из Москвы - почти 100 человек работали по мытью фасадов, это была хорошая помощь и обмен опытом. Мы их размещали, они были довольны, нужно эту практику продолжать", - сказал Беглов.

Он распорядился найти необходимые средства на подготовку специалистов и необходимых средств для уборки улиц города в зимний период. Как отметил на совещании глава жилищного комитета, по нормативам, в 2020 году на обеспечение уборки внутриквартальной территории необходимо 4,1 млрд рублей, пока выделено 2,6 млрд рублей.

Закупка техники

В рамках подготовки к зиме власти Петербурга закупят 471 единицу техники для уборки улиц от снега. Как рассказал на совещании вице-губернатор Николай Бондаренко, парк техники пополнится новыми тракторами, комплексными дорожными машинами на базе "КамАЗа", многофункциональными автомобилями для уборки проезжей части и тротуаров.

"К 1 декабря мы будем иметь полный парк новой техники", - сказал Бондаренко.