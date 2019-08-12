Останки двух человек обнаружены экспедицией РВИО в урочище Сандармох в Карелии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) обнаружила останки двух человек в урочище Сандармох в Карелии, где захоронены узники финских концлагерей и красноармейцы, погибшие в боях против финских оккупантов в 1941-1944 гг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РВИО.

"В первый день экспедиции обнаружены останки двух человек. Рядом с ними найдены две гильзы иностранного производства, предположительно, от пистолета "Маузер" или "Браунинг". Находки будут переданы в Следственный комитет", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Сергея Баринова.

В пресс-службе уточнили, что в состав экспедиции входят профессиональные археологи, антропологи и поисковики, военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны России. Основной целью экспедиции является поиск захоронений узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих Красной армии в боях против финских оккупантов.

"Поисковая экспедиция проходит по согласованию с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. В период до 21 августа будут обследованы территории, находившиеся в 1941-1944 годах под финской оккупацией", - добавили в РВИО.