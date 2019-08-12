Во всех федеральных округах создадут центры подготовки волонтеров-спасателей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" совместно с МЧС и Минпросвещения ставят задачу в течение 2019-2020 годов создать в каждом федеральном округе центры для подготовке волонтеров, которые смогут оказывать помощь профессиональным спасателям во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в понедельник во время встречи с волонтерами, которые помогали справиться с последствиями паводка в Иркутской области.

"Мы договорились, что наши волонтеры из общественных организаций будут иметь возможность на материально-технической базе Всероссийского студенческого корпуса спасателей проходить обучение в Москве. Самое главное - мы планируем совместно при поддержке МЧС, Минпросвещения, партии "Единая Россия" создавать такие центры в наших российских регионах. Задача на 2019-2020 годы, чтобы в каждом федеральном округе появились такие центры с оснащенной материально-технической базой", - подчеркнул Турчак.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

Как заявил в воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко, общее количество пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.