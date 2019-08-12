В Перми запустили мобильное приложение с интерактивной картой пунктов сбора вторсырья

ПЕРМЬ, 12 августа. /ТАСС/. Сервис с интерактивной картой пунктов сбора вторичного сырья запустили в Перми, мобильное приложение поможет жителям города и края быстро найти пункты приема пластика, макулатуры и батареек. Об этом сообщается на сайте мэрии.

"В краевом центре запустили мобильное приложение "Чистая Пермь". С помощью приложения каждый житель города и края сможет увидеть карту пунктов сбора пластика, макулатуры и батареек. На карте таких мест отмечено уже более 800. В приложении, кроме интерактивной карты с пунктами приема вторсырья, есть раздел с информацией об экологических акциях", - говорится в сообщении.

По информации управления по экологии и природопользованию администрации Перми, жители могут поучаствовать в уборке природных территорий или в озеленении города. "Этот сервис полезен тем, что объединил многие точки по сбору вторсырья, и их число постепенно увеличивается. Теперь достаточно просто зайти через свой телефон в это приложение и узнать нужную для себя информацию", - приводятся в сообщении слова замначальника управления Льва Третьякова.

Приложение "Чистая Пермь" доступно для скачивания на ОС Android, в ближайшее время оно появится и в AppStore.