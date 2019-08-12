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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Восемь сотрудников ядерного центра Сарова удостоены ордена Мужества

Пятеро из них удостоены этой награды посмертно

ТАСС, 12 августа. Сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) города Сарова Нижегородской области, погибшие и пострадавшие в результате ЧП в Архангельской области, награждены орденами Мужества. Награды удостоены восемь человек, из них пятеро - посмертно.

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Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Сарова.

"Выступавшие [на траурной церемонии по погибшим в Сарове] были едины во мнении, что семьям погибших необходимо оказать всю возможную поддержку по линии госкорпорации [Росатом] и органов государственной власти. Позднее Сергей Кириенко зачитал указ президента России Владимира Путина о награждении восьми сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ орденами Мужества, пятерых - посмертно", - отмечается в сообщении.

 

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РоссияНижегородская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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