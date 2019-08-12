Астраханская область и Туркменистан договорились о создании круизного маршрута по Каспию

ТАСС, 12 августа. Власти Астраханской области и Туркменистана разработают совместный круизный маршрут по Каспийскому морю. Об этом заявил врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин в эфире телеканала "Россия-24".

"Договорились о сотрудничестве с туристическими операторами. Туркменистан определит основного туроператора, который будет формировать пути и маршруты в Туркменистане, где мог бы останавливаться круизный лайнер и где туристы из разных стран могли бы наслаждаться красотами и знакомиться с культурой страны. Мы собираемся обсуждать этот вопрос с другими странами Прикаспия для того, чтобы у нас была развернутая повестка этого круиза ", - сказал он, подводя итоги работы делегации региона на полях первого Каспийского экономического форума (КЭФ) в Туркмении.

Бабушкин отметил, что Астраханская область готова к реализации проекта и может предложить различные виды туризма. "Мы абсолютно поддерживаем ту инициативу (о создании круизного маршрута - прим. ТАСС), которую Дмитрий Анатольевич [Медведев] сегодня на пленарном заседании выдвинул", - добавил он.

Ранее Дмитрий Медведев, выступая на КЭФ, отметил, что астраханские судостроители уже спустили на воду и сейчас дооборудуют круизное судно нового поколения "Петр Великий", которое выйдет в свое первое плавание в следующем году. По словам премьера, на этом судне можно будет пройти по маршруту с заходом в порты всех пяти прикаспийских стран или совершить круиз по Каспийскому, Черному и Азовскому морям.