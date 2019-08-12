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Минтруд разработал законопроект о праве на один оплачиваемый день для диспансеризации

Кроме того, работодателю предоставят право потребовать у сотрудника справку медицинской организации для подтверждения правильного использования выходного дня
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минтруд подготовил законопроект, который предоставит гражданам старше 40 лет один оплачиваемый день каждый год для прохождения диспансеризации, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"В связи с этим законопроектом предлагается дополнение Трудового кодекса нормой, устанавливающей гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в сообщении.

В действующем законодательстве предусмотрен лишь один день в три года для прохождения диспансеризации работниками. Обновленный приказ Минздрава предусматривает прохождение диспансеризации гражданами в возрасте 40 лет и старше ежегодно, напомнили в Минтруде.

"Также законопроектом вводится норма, согласно которой работодателю предоставляется право предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации", - добавили в министерстве.

Разработанный Минтрудом законопроект размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения в законодательство должны вступить в силу уже с 1 января 2020 года.

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