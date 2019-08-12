Роспотребнадзор не согласовывал работу рязанского лагеря, принявшего детей из Иркутска

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор не был уведомлен о работе в четвертую смену детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" в Рязанской области, на плохие условия в котором пожаловались дети из Иркутской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Уведомление о работе лагеря в четвертую смену в управление Роспотребнадзора не поступало. В связи с информацией о нарушениях в ООО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка" санитарно-эпидемиологических требований в отношении детей, прибывших из Иркутска, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека начато служебное расследование", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оздоровительный сезон в лагере завершился 7 августа, сейчас он не работает. Региональное Минобразования проинформировало управление Роспотребнадзора по Рязанской области о перевозке группы детей из Иркутска в лагерь "Лесная сказка", однако не сообщило о намерении разместить детей в учреждении. Как отмечается, в ходе плановых проверок перед началом работы и в период каждой из смен специалисты ведомства выявили нарушения санитарного законодательства, связанные с соблюдением требований к маркировке пищевой продукции, состоянием кухонного инвентаря и помещений, а также прохождением гигиенической подготовки и аттестации.

"По выявленным нарушениям были приняты меры в соответствии с КоАП РФ, даны предписания об устранении выявленных нарушений, которые были своевременно устранены", - отмечается в сообщении.

Проблемы в лагере

Как сообщили в понедельник в правительстве Иркутской области, 179 детей и 12 воспитателей, отправленные в Рязанскую область, возвращаются домой в связи с плохими условиями проживания в лагере. По данным министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольги Щетинкиной, прибывших детей и педагогов не устроили условия проживания в лагере и погода в регионе, где в эти дни было прохладно, ветрено, шел дождь. При этом, по информации правительства Рязанской области, частный лагерь для размещения детей был выбран правительством Иркутской области. Лагерь "Лесная сказка" является частной организацией, в 2019 году за первые три смены в нем отдохнули 468 детей.

Детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области отправляют в загородные лагеря страны с начала июля. Всего в них направят более 5 тыс. школьников, большая часть из них уже находятся на отдыхе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну паводка в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.