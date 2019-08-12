В КЧР в 2020 году возобновят реализацию госпрограммы для борьбы с безработицей

ЧЕРКЕССК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии, названной Рострудом в числе регионов с высоким уровнем безработицы, планируют в 2020 году возобновить реализацию региональной программы, направленной на снижение напряженности на рынке труда. Об этом сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела программ занятости населения и анализа рынка труда Управления государственной службы занятости КЧР Динара Шаманова.

Ранее Роструд сообщал о том, что на 1 июля 2019 года высокие коэффициенты напряженности на рынке труда зафиксированы в Ингушетии, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесии и Тыве.

"В этом году мы осуществляем мониторинг по итогам закрепляемости программы дополнительных мер. По итогам этой программы были трудоустроены граждане, предприниматели смогли расширить свой бизнес, граждане прошли стажировку. Сейчас мы мониторим ситуацию, насколько они закрепились на своих рабочих местах, и, ориентировочно, в 2020 году в регионе планируется повторно начать реализацию федеральной программы "Программы дополнительных мероприятий, направленной на снижение напряженности на рынке труда", - сказала Шаманова.

Она пояснила, что ситуация на рынке труда в Карачаево-Черкесии не является напряженной. По состоянию на 1 июля коэффициент напряженности на рынке труда составляет 1,7 незанятых граждан на одну вакансию. В 2018 году показатель был выше и по инициативе Министерства труда России в республике была введена программа дополнительных мер, направленных на снижение уровня безработицы, что позитивно сказалось на ситуации на рынке труда, показатель снизился до 1,4.

В начале 2019 года коэффициент снова поднялся в связи с сокращениями на крупных предприятиях - автомобильном заводе Derways, на Эркен-Шахарском сахарном заводе, на заводе резинотехнических изделий. "Вакансий становится меньше, высвобожденных людей больше, за счет этого коэффициент напряженности вырос с 1,4 до 1,7", - добавила Шаманова.

Она отметила, что, помимо планов по участию в госпрограмме дополнительной поддержки, Управлением проводится собственная работа по трудоустройству граждан. "Управление участвует в реализации двух региональных проектов в рамках нацпроекта "Демография" - это обучение жителей предпенсионного возраста и женщин с детьми в возрасте до трех лет, находящихся в декретном отпуске, также реализуется наша ежегодная программа содействия занятости, в рамках которой осуществляется трудоустройство, переобучение, профессиональное обучение жителей", - сказала Шаманова, отметив, что востребованными на сегодняшний день в регионе являются профессии овощеводов (477 раб. мест), врачей (127 мест), водителей (76) и грузчиков (48).

Основные проблемы рынка труда и их решение

Директор РГБУ "Молодежная биржа труда" Ибрагим Тоторкулов считает, что одной из проблем рынка труда в Карачаево-Черкесии является несоответствие профессий безработных предлагаемым вакансиям. "Коэффициент напряженности на рынке труда показывает соотношение спроса и предложения на рабочую силу: спрос на рабочую силу определяют количеством безработных, зарегистрированных в службе занятости, предложение на рабочую силу - количеством вакансий. Одной из основных проблем рынка труда республики является структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Структура предлагаемых вакансий не соответствует профессионально-квалификационному составу безработных граждан, так как на сегодняшний день на рынке труда Карачаево-Черкесской Республики наиболее востребованными являются рабочие профессии", - сказал Тоторкулов.

По его словам, такая проблема возникла по причине низкого уровня эффективности работы в части организации и проведения профориентационных мероприятий как в самом субъекте, так и в общем по всей стране. Рабочие профессии не относятся к категории престижных, хотя на сегодняшний день средний уровень заработной платы по ним значительно выше.

"Реализованы программы опережающего профессионального обучения, дополнительного профессионального образования и стажировки работников, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства, в курортно-туристическом комплексе и при реализации иных социально-экономических проектов. Также одним из основных методов снижения напряженности на рынке труда является популяризация и развитие предпринимательства, в том числе молодежного. В этом направлении на протяжении нескольких лет в субъекте реализуются программы стимулирования предпринимательской деятельности, направленные на методическую, экспертную, информационную и финансовую поддержку бизнес-проектов", - добавил Тоторкулов.

Для содействия в трудоустройстве выпускников организуют и проводят стажировки для получения опыта работы и дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в сотрудниках. Также властями проводится работа по координации программ занятости с программами социально-экономического развития республики и муниципальных образований, инвестиционными проектами, такими как "Сады Карачаево-Черкесии", ВТРК "Архыз".