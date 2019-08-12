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Врио главы Севастополя готов заплатить штраф за поездку на мотоцикле без шлема

Михаил Развожаев подчеркнул, что является законопослушным гражданином

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев готов оплатить штраф, если будет привлечен к ответственности, за то, что не надел шлем, когда ехал в качестве пассажира на мотоцикле "Урал" на международное байк-шоу "Тень Вавилона", организованное мотоклубом "Ночные волки".

"Я рискнул. Но если штраф такой будет выписан, я его, конечно же, оплачу. Я законопослушный гражданин", - сообщил глава региона в понедельник журналистам.

Санкция статьи 12.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает штраф до 1 тыс. рублей за езду на мотоцикле без шлема, равно как за непристегнутый ремень безопасности при поездке в автомобиле.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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