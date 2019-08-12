Александр Серов подал в суд на "Пусть говорят" и Первый канал

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Народный артист России, певец Александр Серов подал иск в Арбитражный суд Москвы на 1 млн рублей к производителю ток-шоу "Пусть говорят" ООО "Директ" и Первому каналу, свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Москвы.

Согласно данным картотеки, индивидуальный предприниматель Серов Александр Николаевич подал исковое заявление к ООО "Директ" и АО "Первый канал" о взыскании "по договору № б/н от 26 февраля 2019 года долга в размере 800 тыс. рублей, убытков в размере 200 тыс. рублей". Проведение предварительного заседания назначено на 17 октября 2019 года.

Певец Александр Серов сообщил ТАСС, что иск связан с тем, что за участие в съемках ему не заплатили, а в самой программе "было много оскорбительного". Адвокат Алексей Степанов, представляющий интересы Серова, пояснил ТАСС, что "Директ" нарушил условия заключенного договора.

"Был договор между "Директом" и ИП Серовым. ИП Серовым он был исполнен, "Директ" его не исполнил, не перечислив денежные средства по договору. Он [договор] был подписан, и акт выполненных работ был подписан", - сказал Степанов.

ТАСС запросил комментарии пресс-службы Первого канала и ООО "Директ".