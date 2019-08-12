Эксперты: программа поддержки строительства жилья актуальна для Крыма

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Отдельная программа поддержки строительства жилья могла бы стать эффективной мерой для Севастополя и Крыма в целом. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Думаю, и для Севастополя, и для Крыма в целом такое решение актуально. От полноты финансирования зависит комплекс мер и работ, а значит, сроки появления нового, качественного жилья, на которое сегодня есть спрос. Полагаю, что справедливо поддержать города и регионы, в которых каждый вложенный рубль имеет повышенный мультипликативный эффект", - сказал руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский, комментируя обращение врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева к президенту РФ Владимиру Путину создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе.

Между тем генеральный директор выставочного комплекса "Коннект центр" и организатор крупнейшей в Крыму строительной выставки Владислав Протасенко обратил внимание, что региону не хватает именно доступного качественного жилья. "Рынок жилья у нас достаточно активный, но программы доступного жилья нет. Если государство готово выделить средства именно на доступное жилье, а ценник квадратного метра будет эквивалентен федеральному уровню, то мера актуальна", - уверен собеседник агентства.

В свою очередь руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор считает, что "Севастополь действительно испытывает нехватку качественного жилищного фонда, и решить эту проблему возможно, если перенять опыт московской реновации". Он напомнил, что "на уровне Госдумы обсуждается вопрос распространения программы реновации на всю страну, и такой вариант может улучшить ситуацию в Севастополе". При этом он подчеркнул, что реновация в Севастополе должна реализовываться максимально прозрачно, поскольку "люди должны понимать, куда идут бюджетные деньги, какой будет результат".

Моор добавил, что для реализации программы жилищного строительства необходимо также решить ряд вопросов, связанных с переходом отрасли строительства из правового поля Украины в российскую юрисдикцию. "Есть неразбериха в документах после Украины, есть проблемы, когда жилищное и частное строительство было начато при Украине, а потом при переходе в РФ произошли законодательные изменения и это повлекло судебные разбирательства, проблемы по земельным участкам, по домам. Нужно принять политические, взвешенные и серьезные решения, чтобы эти вопросы закрыть", - резюмировал эксперт.

Об инициативе

В понедельник Развожаев на встрече с Путиным попросил создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе объемом 12,2 млрд рублей. По его словам, эта сумма необходима, чтобы выровнять ситуацию и построить 270 тыс. кв. м. Врио губернатора считает, что если в год выделять по 2-3 млрд рублей, программу можно будет реализовать до 2024 года. Он отметил, что в городе строится огромное количество больниц, современных высокотехнологичных центров, школ, детских садиков, но приезжающим на работу специалистам негде жить.

По итогам 2018 года объем введенного в Севастополе жилья составил 294,3 тыс. кв. м, увеличившись на 68% к позапрошлому году.