Эксперты: новые правила рыбалки помогут сохранять запасы рыбы и чистоту водоемов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новый закон, регулирующий любительское рыболовство, поможет сохранять рыбные запасы, а также повышать экологическое состояние водоемов, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

С 1 января 2020 года вступает в силу новый закон, регулирующий этот вид деятельности. В частности, контролировать рыбаков-любителей планируется через ветеринарную систему, планируется ввести запрет для любительской рыбалки на добычу биоресурсов сетями за исключением территорий Дальнего Востока, Сибири и Севера, будут введены ограничения для подводной охоты. По оценкам ведомства, в России любительским рыболовством занимаются около 25-30 млн человек.

Запрет на сети

Опрошенные ТАСС эксперты и участники рынка в целом поддержали ввод запрета на использование жаберных сетей при любительской рыбалке. Например, в Дагестане, где рыба из Каспийского моря заходит на нерест в реки Сулак, Самур, Терек, Кизлярский и Аграханский заливы и другие внутренние водоемы, запрет на их использование позволит существенно улучшить ситуацию с воспроизводством рыбных ресурсов, считает и.о. председателя Дагестанского общества охотников и рыболовов Александр Яровенко.

"Мы давно поднимали этот вопрос, говорили о том, что нужен контроль за продажей сетей. <…> Если они исчезнут, это будет хороший результат для воспроизводства рыбы, ничто не будет мешать ей пройти на нерест. Уже второй год в мае мы в республике проводим "День без сетей" - в этом году проверили два участка, обнаружили около 500 м старых сетей, в которые продолжает попадать и погибать рыба. И сами рыбаки жалуются, что сейчас водоемы забиты сетями так, что невозможно спиннинг закинуть", - рассказал Яровенко.

Владелец хозяйства "Озеро "За Резвой" под Калининградом Сергей Чибухчан отметил, что также поддерживает запрет на рыбную ловлю с помощью сетей и электроудочек. "Это правильная мера, особенно запрет электроудочек. Они губят озера: рыба, которую бьют электроудочкой, у нее повреждается позвоночник, и она уже больше не нерестится, - пояснил он. - Введение запрета, наверное, поможет восстановить популяцию, но это займет несколько лет. <…> Там, где есть хозяин, такой проблемы нет, мы не позволяем губить рыбу сетями и электроудочками".

В свою очередь председатель совета санкт-петербургской региональной общественной организации "Питерский клуб рыбаков" Николай Кириллов считает, что новый закон не совсем отражает реалии современного любительского лова. "Некоторые правила про тролинг (метод рыбной ловли с моторной лодки с помощью движущейся приманки - прим. ТАСС) не учитывают сегодняшних реалий, а им занимаются сегодня много людей. <…> У нас в Ленобласти тролинг - не более чем на две приманки, но не указано - на человека или на судно. <…> Получается, что если два человека едут на катере, они могут распустить две приманки, но, теоретически, могут и четыре, при этом возникнет спор с инспекцией", - объяснил он.

В интересах коренных народов

В регионах, для которых сделано исключение на запрет вылова рыбы сетями (Дальний Восток, Сибирь и Север) отмечают важность именно этого способа. "Рыболовство для коренного населения - это, в первую очередь, пропитание. Вы говорите "закон о любительском рыболовстве", но слово "любительский" для нас уже не подходит. Если будет сделано исключение для коренных народов и будет разрешено ловить сетями, то это хорошо", - рассказал ТАСС председатель правления Ямальского районного общественного движения коренных малочисленных народов Севера "Ямал" Валерий Худи.

Начальник сектора рыбного хозяйства и аквакультуры департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (НАО) Евгений Лукьяненко отмечает важность сохранения возможности ловли рыбы сетями. "Для округа то, что нам оставляют вылов сетями, - это существенно, думаю, для многих северных субъектов это актуально", - добавил он.

В указанных регионах в рамках нового закона будет осуществляться маркировка рыболовных сетей. "Сейчас мы можем только предполагать - наверное, для людей это будет неудобно, необходимо будет из далекого поселения транспортировать сеть для ее маркировки, какие-то неудобства будут, но правительством еще не закреплена эта процедура", - сказал Лукьяненко.

По мнению Худи, система маркировки сетей, на которых будет указано имя владельца и характеристики сети, уместна. "В советское время такая практика была. Нам выдавали бирки, и если инспектор ее видел, то не трогал сеть и ехал дальше", - сказал собеседник агентства.

Чистые водоемы

Как сообщил в понедельник "Российской газете" начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков, одной из новаций закона будет запрет на свободный вылов рыбы в водоемах, где она специально выращивается, здесь рыбалка будет возможна за плату. Рыболовы уверены, что развитие платной рыбалки позволяет содержать их водоемы в ухоженном виде.

По словам главы Ассоциации "Большая рыба", которая объединяет пять предприятий Ростовской области, Александра Ершова, преимущество платной рыбалки заключается в том, что ее организаторы следят за чистотой водоема, а также не допускают на его территорию браконьеров.

Одним из плюсов нового закона Лукьяненко из НАО также называет возможность с его вступлением формировать в регионе новые участки для любительского рыболовства, чтобы люди могли за деньги осуществлять вылов ценных пород рыб. "А до этого был мораторий наложен", - пояснил он.

Участники рынка уверены, что закрепление правила свободной рыбалки особенно не изменит деятельность хозяйств, занимающихся разведением рыбы в водоемах и предлагающих платные услуги рыбакам. "К нам приезжают на рыбалку, но многие едут просто отдыхать. После разрешения свободной рыбалки для нас, я думаю, ничего не изменится. Просто потому, что на многих водоемах, у которых нет владельцев, часто и рыбы нет. Поэтому, я думаю, к нам будут ехать", - сказал владелец хозяйства "Озеро "За Резвой" под Калининградом Сергей Чибухчан.