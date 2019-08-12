Детский технопарк и досуговые центры откроют на северо-востоке Петербурга до 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга планирует до 2022 года открыть первый в городе детский технопарк "Кванториум", семейные культурно-досуговые центры, а также благоустроить общественные пространства, сообщил журналистам начальник отдела благоустройства районной администрации Николай Платонов.

"До 2022 года на территории Калининского района планируется открыть первый в Санкт-Петербурге детский технопарк "Кванториум", шесть культурно-досуговых центров, благоустроить общественное пространство у вестибюля станции метро "Площадь Мужества", безымянный сквер по ул. Софьи Ковалевской, 9. Также обновления ожидает участок между Тихорецким проспектом и ул. Гидротехников, расположенный в районе военной академии связи им. маршала Советского Союза С. М. Буденного и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. К 2021 году благоустроят участок по Кондратьевскому проспекту, где находится музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско", - сказал он.

В понедельник по итогам общественного и экспертного обсуждения проект детского технопарка "Кванториум" в Калининском районе будет претендовать на софинансирование из городского бюджета в рамках проекта "Родной район". Проект состоит из нескольких этапов, после сбора и обработки информации на основе всех поступивших предложений городские власти составят концепцию программ развития каждого района. В октябре 2019 года выбранные горожанами приоритеты будут учтены при формировании бюджета Санкт-Петербурга. По решению врио губернатора города Александра Беглова лучший проект, направленный на развитие района, получит от правительства Петербурга премию в размере 100 млн рублей на реализацию.

Как рассказал журналистам глава администрации Калининского района Василий Пониделко, открытие первого в городе детского технопарка "Кванториум" запланировано на 2020 год. В текущем году правительство Санкт-Петербурга выделило 120 млн рублей на капитальный ремонт здания общей площадью 1,2 тыс. кв. м, где расположится технопарк. Для завершения проекта, по оценкам районной администрации, планируется направить еще 180 млн рублей на техническое оснащение "Кванториума". На территории технопарка появятся коворкинг, медиатека, лекторий, шахматная гостиная, выставочный зал и десять лабораторий для обучения детей и подростков основам промышленного производства, дизайна, программирования, промышленной робототехники...

"Кванториум" станет важной ступенью в техническом развитии молодых петербуржцев, площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацелена на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей", - отметил Пониделко.

Новые культурно-досуговые центры и благоустройство района

Как отметил начальник отдела благоустройства администрации Калининского района Николай Платонов, до 2022 года также планируется открытие шести культурно-досуговых центров для подростков и семей с детьми. Новые пространства, оснащенные мультимедийным оборудованием, послужат площадкой для общения и отдыха. Один из досуговых центров нового формата открыт на Гражданском проспекте и, по словам Пониделко, пользуется большой популярностью среди подростков. Стоимость создания одного такого центра составляет около 24 млн рублей.

Отдел благоустройства администрации Калининского района разработал четыре перспективных проекта благоустройства общественных пространств, общая стоимость которых составит около 200 млн рублей. Так до 2020 года планируется обновить пространство вокруг вестибюля станции метро "Площадь Мужества". На этом участке появятся зоны отдыха, а также зеленые зоны с кустарниками и цветами.

Проект безымянного сквера по ул. Софьи Ковалевской, 9, который имеет форму креста площадью 10 га., предполагает озеленение территории с возможностью установки альпийских горок с искусственным рельефом, тропинками для любителей ходьбы, детских площадок, рекреационных и спортивных зон.

Благоустройство участка между Тихорецким проспектом и ул. Гидротехников предполагает создание комфортных пешеходных путей с добавлением зон отдыха, развлечений и детских площадок. Проект безопасно соединит пешеходные маршруты к основным учреждениям квартала. До 2022 года рекреационные зоны появятся и на участке по Кондратьевскому проспекту, где расположен музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско. благоустройства ожидает пешеходная тропа и новая эко-тропа, также появится дополнительное освещение.