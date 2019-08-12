Васильева: россияне готовы соревноваться с другими участниками WorldSkills на равных

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские участники движения WorldSkills готовы на равных соревноваться со своими соперниками из других стран в сферах мобильной робототехники, сетевого и системного администрирования, веб-разработок и других дисциплинах. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в понедельник в интервью "Российской газете".

"Россия присоединилась к движению WorldSkills только в 2012 году. Мы смогли сделать колоссальный рывок, сегодня в нем все 85 регионов страны - проведены порядка 500 региональных и национальных чемпионатов профмастерства с участием более 100 тыс. ребят, у нас очень сильная команда. Графический дизайн, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, веб-разработка, сварочные технологии, инженерный дизайн, фрезерные работы на станках с ЧПУ <...> Я уверена, что в этих и других направлениях мы будем на высоте", - сказала она.

Васильева напомнила, что в последние годы для отбора талантливых специалистов в различных отраслях применяются демонстрационные экзамены, которые ориентированы на требования и стандарты WorldSkills. "В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки - демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились, в приближенных к реальным условиям. Экзамен проходит по мировым стандартам на передовом производственном оборудовании, их оценивают не только преподаватели-эксперты, но и будущие работодатели", - отметила министр просвещения.

По словам министра, в текущем году в сдаче демонстрационного экзамена приняли участие порядка 6 тыс. человек. "В этом году демонстрационный экзамен в составе итоговой аттестации сдали около 6 тыс. выпускников по 22 профессиям и пять по специальностям СПО (среднего профобразования) из 59 регионов России. В составе промежуточной аттестации - порядка 50 тыс. студентов из 81 региона", - добавила Васильева.

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и Шарлеруа. Ожидается порядка 250 тыс. посетителей. WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.