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Легойда: совместная подготовка к крещению могла бы помочь избежать конфликта в Гатчине

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ добавил, что близкие отношения между священником, крещаемым и его семьей исключают ситуации, подобные гатчинской

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Случай с грубым поведением священнослужителя Русской православной церкви (РПЦ) во время проведения таинства крещения младенца в Гатчине должен привлечь внимание к необходимости подготовки к таинству, основой которого должны быть любовь и внимание. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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"Случай с крещением младенца, произошедший в минувшие выходные в Гатчинской епархии и получивший широкий резонанс в обществе и СМИ, еще раз актуализирует проблему подготовки к таинству Крещения, которой священноначалие придает большое значение. <…> Таинство совершается в общине, где между ее членами призваны царить любовь и внимание", - написал он.

По мнению Легойды, близкие отношения между священником, крещаемым и его семьей исключают ситуации, подобные гатчинской. "Если к моменту крещения в ходе катехизации между восприемниками, родителями и священником налажено доверие и понимание, то подобные случаи будут исключены по определению, как сейчас принято говорить. Это дорога с двусторонним движением, и каждый должен пройти свой путь", - полагает он.

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РоссияЛегойда, Владимир РомановичЛенинградская область
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