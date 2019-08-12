Минюст подготовил проект о паллиативной медпомощи в тюрьмах и СИЗО

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ разработало проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"Согласно проекту приказа, при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в случае изменения меры пресечения, в том числе в связи с болезнью, если находящийся под стражей или отбывающий наказание в виде лишения свободы нуждается в продолжении лечения или оказания паллиативной медпомощи, ему выдается направление в медицинскую организацию.