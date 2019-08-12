Жилье для бюджетников по новой программе в Севастополе могут начать строить в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя могут в 2020 году приступить к строительству нового служебного жилья для бюджетников по программе, создать которую в понедельник президента РФ Владимира Путина попросил врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Я сделаю все, чтобы эта программа вошла в предстоящий трехлетний бюджет. Если будет у нас соответствующий инструмент и мы поймем механизм, соответственно, начнем строить уже в следующем году. Думаю, возможное начало таких проектов - весна-начало лета", - сообщил глава региона журналистам.

По его словам, 70% от общего числа обращений, которые поступили в его адрес за месяц работы, касались проблем с жильем. В общежитиях много лет живут люди, которые работают в социальной сфере, и которые еще в советские годы получили ордера на квартиры, отметил он.

Врио губернатора добавил, что первые дома могут быть введены в строй уже весной 2021 года. При этом строить жилье, по мнению Развожаева, должен один государственный подрядчик. "Мне бы хотелось, чтобы это была государственная программа, которую будет реализовывать один государственный агент. Чтобы мы не увязали в какое-то бесконечное количество аукционов, конкурсов с разными подрядчиками частными, которые могут быть не всегда прозрачны и чисты", - пояснил глава региона.

По оценкам властей Севастополя, в улучшении жилищных условий сейчас нуждаются около 2,5 тыс. работников социальной сферы города. Через пять лет, отметил Розвожаев, ожидается приток еще 2 тыс. бюджетников, которые смогут устроиться в новые больницы, современные высокотехнологичные центры, школы, детские сады. "Это учителя, врачи, нянечки, средний медицинский персонал. Могут быть и сотрудники федеральных органов, таких как правоохранительные органы", - сказал Развожаев.

Программа, предположительно, будет состоять из двух частей, сказал глава региона. "Для севастопольцев это должна быть возможность улучшить жилищные условия и получить новое жилье в собственность, сдав то, что у них есть [квартиры] в маневренный фонд государству. А для вновь пребывающих - это служебное жилье по контракту на тот период, пока они находятся здесь, в Севастополе", - пояснил Развожаев.

Площадку для строительства новых кварталов в Севастополе пока выбирают, уточнил врио главы региона. Он добавил, что "это не центральные районы города, которые связаны огромным количеством охранных обязательств. Есть перспективные точки развития, которые на сегодняшний момент могли бы рассматриваться под такое жилье".

Об инициативе

В понедельник Развожаев на встрече с Путиным попросил создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе объемом 12,2 млрд рублей. По его словам, эта сумма необходима, чтобы выровнять ситуацию и построить 270 тыс. кв. м. Врио губернатора считает, что если в год выделять по 2-3 млрд рублей, программу можно будет реализовать до 2024 года. Он отметил, что в городе строится огромное количество больниц, современных высокотехнологичных центров, школ, детских садиков, но приезжающим на работу специалистам негде жить.

По итогам 2018 года объем введенного в Севастополе жилья составил 294,3 тыс. кв. м, увеличившись на 68% к позапрошлому году.