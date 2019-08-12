В городах РФ откроют еще семь парков "Россия - моя история" до 2022 года

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Исторические парки "Россия - моя история" в ближайшие три года будут открыты еще в семи городах РФ. Об этом сообщил директор музейно-выставочного комплекса "Моя страна. Моя история" в Ставрополе Георгий Головин в понедельник в ходе встречи с участниками форума "Машук-2019".

"Проект "Россия - моя история" масштабный, сейчас открыто 19 исторических парков "Россия - моя история" по стране. В этом году такие парки открываются в Челябинске, Сургуте и во Владивостоке, в следующем году - в Пятигорске, Пскове, Калининграде. В Магасе парк будет открыт в 2021 году", - сказал Головин.

По его словам, на данный момент общий охват людей, посетивших парки, составляет 65 млн человек.

"У нас в Ставрополе четыре экспозиции: Рюриковичи, династия Романовых, XX век разделен на две части: 1914-1945 и 1945 и до нашего времени. Уникальность в том, что каждая экспозиция полностью электронная, это тысяча единиц техники в каждом парке. Мы не музей, мы исторический парк, где в течение дня можно полностью обновить всю экспозицию. Понятно, что все подготавливается заранее", - добавил директор музейно-выставочного комплекса.

Головин также отметил, что в каждом историческом парке есть региональный компонент.

"Россия - моя история" - это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России с древнейших времен до наших дней. Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3-D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 м "живой ленты" истории.