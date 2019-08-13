{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Австралии вложат $13,5 млн в развитие индустрии переработки мусора

В правительстве страны отметили, что инвестиции будут направлены для укрепления промышленности и создания новых рабочих мест

СИДНЕЙ, 13 августа. /ТАСС/. Австралийские власти инвестируют $13,5 млн в инновационные проекты и развитие национальной перерабатывающей отрасли. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на сайте кабинета министров страны.

"В рамках обязательств правительства по защите окружающей среды, а также для укрепления австралийской промышленности и создания новых рабочих мест <...> правительство инвестирует 20 млн австралийских долларов [$13,5 млн] в инновационные проекты и развитие отечественной перерабатывающей промышленности", - говорится в тексте.

По словам министра промышленности, науки и технологий Карен Эндрюс, эти инвестиции будут способствовать развитию национальной индустрии переработки бытового мусора и пластиковых отходов, которые в настоящее время перерабатываются по большей части за пределами Австралии.

Теги
Австралия
Во Владивостоке к 2020 году отремонтируют школу, о которой доложили Путину
По данным пресс-службы городской мэрии, строители уже приступили к восстановлению кровли, замене окон, дверей и другим работам
Читать полностью