Власти Австралии вложат $13,5 млн в развитие индустрии переработки мусора

СИДНЕЙ, 13 августа. /ТАСС/. Австралийские власти инвестируют $13,5 млн в инновационные проекты и развитие национальной перерабатывающей отрасли. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на сайте кабинета министров страны.

"В рамках обязательств правительства по защите окружающей среды, а также для укрепления австралийской промышленности и создания новых рабочих мест <...> правительство инвестирует 20 млн австралийских долларов [$13,5 млн] в инновационные проекты и развитие отечественной перерабатывающей промышленности", - говорится в тексте.

По словам министра промышленности, науки и технологий Карен Эндрюс, эти инвестиции будут способствовать развитию национальной индустрии переработки бытового мусора и пластиковых отходов, которые в настоящее время перерабатываются по большей части за пределами Австралии.