Погибшего при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили орденом Мужества

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Одиннадцатилетний Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти детей при пожаре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Одиннадцатилетний Алексей Мартыненко, погибший в результате пожара в детском палаточном лагере на турбазе "Холдоми", представлен к высокой государственной награде. Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

Мальчик погиб от ожогов в больнице спустя сутки после пожара.

Пожар произошел в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере туркомплекса "Холдоми". Во время эвакуации Алексей Мартыненко бросился на помощь детям из горящей палатки. Ребенок учился в пятом классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре.

На следующий день после трагедии жители Комсомольска-на-Амуре распространили в социальных сетях обращение с просьбой подписать петицию о представлении мальчика к государственной награде. Инициативу жителей края поддержал глава региона Сергей Фургал. При пожаре, помимо мальчика, погибли еще три девочки, шестерым детям после трагедии потребовалась медицинская помощь.

Сообщается, что также указом президента РФ медалью "За спасение погибавших" посмертно награждена педагог-психолог средней общеобразовательной школы села Нелькан Аяно-Майского района Ольга Лапоникова. 15 ноября 2017 года возле села при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский самолет Л-410. Воздушное судно совершало рейс по маршруту Хабаровск - Нелькан. Из семи пассажиров, находящихся на борту, выжила только трехлетняя девочка. Лапоникова сопровождала ребенка, при крушении самолета она туго пристегнула девочку и накрыла ее собой. Жители Нелькана выступили с инициативой о награждении учительницы местной школы государственной наградой.