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Суд в Приамурье запретил онлайн-игру, имитирующую убийство преподавателя учеником

Установить собственника и правообладателя сайта не удалось

ТАСС, 13 августа. Благовещенский городской суд Амурской области по иску прокурора Сковородинского района признал онлайн-игру с визуализацией убийства учеником преподавателя опасной для несовершеннолетних и запретил ее распространение на территории России. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте суда.

"Как установлено судом и подтверждается скриншотом страниц сайта, на нем размещена информация о возможности сыграть в онлайн-игру "Накажи своего учителя", в которой визуализируется убийство учеником преподавателя различными способами <…> Таким образом, на указанном интернет-сайте содержится информация, побуждающая несовершеннолетних лиц осуществлять насильственные действия по отношению к людям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для игры не требовалось предварительной регистрации и пароля. В ходе расследования установить собственника и правообладателя сайта не удалось.

Решение суда о запрете к распространению данного сайта на территории России передано в Роскомнадзор.

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РоссияАмурская область
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