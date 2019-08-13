В Росмолодежи поддержали проекты по экологии и ЗОЖ от Кабардино-Балкарии на 2,7 млн рублей

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Экологическую перекличку и спортивно-оздоровительный форум организуют представители Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) на средства грантового конкурса молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) в 2019 году. Общая сумма грантовой поддержки составит 2,7 млн рублей, сообщил ТАСС замначальника управления по молодежной политике и воспитательной работе вуза Хажмухамед Этуев.

"Конкурс молодежных проектов для образовательных организаций высшего образования 2019 года был объявлен Федеральным агентством по делам молодежи по 12 направлениям, КБГУ приняло участие в 11 из них. По результатам заседания экспертной комиссии поддержано два наших проекта связанных с добровольчеством - межрегиональный слет волонтеров-экологов "Экологическая перекличка", второй проект по направлению спорт, ЗОЖ, туризм - республиканский спортивно-оздоровительный форум Lime. Общая сумма грантовой поддержки в этом году составила 2,7 млн рублей", - сказал Этуев.

В межрегиональном слете волонтеров экологов "Экологическая перекличка" примут участие не менее 135 молодых людей из СКФО и ЮФО, предполагается, что они станут единой командой волонтеров в природоохранной сфере. "Актуальность проекта заключается в низкой грамотности населения в сфере раздельного сбора отходов и рационального природопользования, также решается проблема низкой осведомленности населения в сфере раздельного сбора отходов. Результатом проекта станет команда волонтеров экологов СКФО, которая продолжит процесс прививания экологической грамотности в своих регионах", - отметил Этуев.

Спортивно-оздоровительный форум Lime ставит целью пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Для этого инициаторы проекта проведут социологические исследования и выявят уровень информированности молодежи о здоровье и спорте, отобрав потенциальных участников организуют с ними встречи, лекции и мастер классы по пропаганде здорового образа жизни. По словам Этуева, будет создана площадка спортивного волонтерства для обучения людей по спортивным мероприятиям, так как нет должного обучения волонтеров в данной сфере. На форуме будут организованы образовательные и альтернативные площадки, где с участниками проекта лекции, мастер-классы, тренинги, спортивные соревнования проведут представители КБГУ, спортивного волонтерства и многофункционального молодежного центра КБР. Оба мероприятия состоятся в сентябре-декабре 2019 году, уточнил собеседник агентства.