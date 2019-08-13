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Тайфун "Кроса" надвигается на Японию

Местные метеорологи предупреждают об угрозе оползней

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Тайфун "Кроса", который стал десятым по счету в этом сезоне, движется по направлению к юго-западной части Японии. Об этом во вторник сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Сейчас "Кроса" находится в Тихом океане, в 500 км от японских островов Танэгасима. Ожидается, что основной территории страны он достигнет в четверг. Местные метеорологи предупреждают, что тайфун вызовет мощные ливни, которые могут привести к оползням, а количество осадков может превысить 1000 мм.

На прошлой неделе на Японию обрушился тайфун "Лекима". Из-за непогоды были отменены десятки авиарейсов на юге и юго-западе страны.

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