Полпред президента в СКФО рассказал об основных направлениях развития региона

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Горный, деловой и этнотуризм, а также сельское хозяйство необходимо активно развивать на Северном Кавказе, сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Для Северного Кавказа есть два основных направления движения вперед - это туризм и сельское хозяйство. У нас, безусловно, есть большая промышленная база - к примеру, на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии. Но туризм, наверное, это одно из важнейших направлений", - сказал он на встрече с участниками проекта "Маршруты России", которые в течение двух недель будут путешествовать по Кавказу.

По его словам, основное преимущество для туристической отрасли СКФО - это логистика. "Привилегия для развития туризма на Северном Кавказе - это логистика, потому что даже на автомобиле мы можем с одной точки округа до другой доехать за семь часов: от Дагестана, условно говоря, до Минеральных Вод. Все достаточно компактно. И человек в течение недели-двух может посетить несколько мест, совершенно отличающихся друг от друга", - добавил Матовников. Он отметил, что основные направления туризма для СКФО - это горный, деловой и этнотуризм.

Горный туризм

"У нас самая высокая гора Европы - Эльбрус, у нас самый большой горный массив в РФ, в этой связи горный туризм здесь присутствует во всех его проявлениях: альпинизм, конно-пеший, горнолыжный, который сейчас активно развивается", - сказал полпред.

При этом он отметил, что в округе есть проблемы с инфраструктурой. "Да, у нас есть проблемы небольшие с инфраструктурой туристического бизнеса, туризма как отрасли, но мы потихонечку движемся вперед. Потому что чем больше будет приезжать людей на Кавказ, тем [быстрее] соответственно будут расширяться инфраструктура и обслуживание, другие вопросы", - пояснил Матовников.

Он отметил, что на сегодняшний день все горные курорты активно развиваются, в ближайшее время значительно преобразятся Мамисон и Домбай.

"В Мамисоне логистика прекрасная, человек прилетает в Беслан и через час уже на месте. Планируется к 2027 году построить порядка 200 км трасс. Это очень хороший кластер", - сказал полпред.

По словам Матовникова, в Домбае будут пересмотрены отношения с некоторыми собственниками. "Сейчас Домбай требует определенного движения вперед, потому что история 1990-х годов на нем отразилась. Там много частников: у одного канатная дорога, у другого ресторан, у третьего еще что-то. Нет генерального плана, но мы его будем сейчас делать. Переформатируем юридические отношения с собственниками", - отметил полномочный представитель президента РФ в СКФО.

Деловой туризм

"Чтобы показать миру Кавказ, мы вышли с предложением к президенту, и он его одобрил. В следующем году, я надеюсь, в октябре у нас пройдет Международный Северо-Кавказский экономический форум", - сообщил Матовников.

По его словам, на форум должны будут приехать гости не только из России, но и из ближнего и дальнего зарубежья, Ближнего Востока, Азии. "Им надо показать, что такое Кавказ и по продукции, культуре, туризму. Деловой туризм, я уверен, будет развиваться именно с проведения этого экономического форума", - добавил полпред.

Он отметил, что в СКФО следует также активно развивать этнотуризм. "Третье направление - этнотуризм, это однозначно движение для нас очень важное. К примеру, в КЧР, КБР есть свои особенности, отличные от других. Здесь прекрасная культура, есть законы гостеприимства. Нам есть, что показать", - сказал он.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев ранее сообщал, что туристический поток в СКФО по итогам 2018 года составил 1,5 млн человек. По оценкам министерства, этот показатель может быть увеличен к 2024 году до 4,5 млн человек.