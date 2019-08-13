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Памятник солдатам Великой Отечественной войны заменят в Приамурье после критики жителей

Ранее местные жители заметили, что силуэты солдат не соответствуют облику воина Красной Армии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Памятник воинам Великой Отечественной войны (ВОВ) переделают в поселке Дипкун Амурской области после критики местных жителей, сообщил ТАСС во вторник председатель районного совета народных депутатов Максим Ермаков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что солдат в форме НАТО и с автоматами М-16 изобразили на обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам в поселке Дипкун Тындинского района.

"После ремонта памятника в июле местные жители заметили, что силуэты солдат не соответствуют облику воина Красной Армии. Сельсовет усиленно работает над устранением замечаний с подрядной организацией", - рассказал Ермаков, добавив, что оперативному устранению несоответствий помешали дожди, которые идут в районе с середины июля.

Областная прокуратура начала проверку по факту нанесения некорректного изображения на отремонтированном памятнике. "В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника", - отмечается на сайте региональной прокуратуры.

 

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