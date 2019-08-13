Проект по созданию фамильных древ тейпов Ингушетии представят на "Машуке"

МАГАС, 13 августа. /ТАСС/. Проект и одноименный сайт "Древоинг" по созданию генеалогии каждого тейпа (рода) Ингушетии будет представлен на молодежном форуме "Машук", рассказал ТАСС автор проекта Магомед Евлоев.

"Идея создания проекта по генеалогии пришла мне 15 лет назад, когда я увидел, что в нашем фамильном древе тейпа Евлоевых, мой отец и мой дед были записаны, как два брата, я понял, что такие ошибки есть во многих фамильных древах, а для ингушей важны корни и знание своей истории, и такие ошибки недопустимы. Тогда я и решил создать свою базу с краткой историей каждого, кто значится в древе, вся эта работа проводится нами для будущих поколений. Мы представим свой проект, и запущенный нами сайт генеалогии ингушей "Древоинг", на форуме "Машук", - сказал Евлоев.

По его словам, в сборе необходимой информации помогают и сами представители тейпов, также автором проекта используются архивные данные переписи населения, проведенной в регионе еще в 1886 году и базой с именами спецпереселенцев депортированных в Казахстан в 1944 году.

"Чтобы проверить полученную информацию, мы ездим к старейшинам того или иного рода, которые помнят и знают имена своих предков. У ингушей на фамильных древах не пишут о женщинах, но мы вписываем, чтобы указать родство тейпов, посредством заключенных браков между ними. На сегодняшний день мы уже вписали на сайте 21 тыс. мужчин и 10 тыс. женщин, это семь ветвей из тейпов, а родственные они между собой или нет, может доказать только экспертиза ДНК, на которую мы в будущем рассчитываем при грантовой поддержке", - добавил Евлоев.

Он также отметил, что намерен подавать заявки на участие в различных госпрограммах для развития своего проекта. В будущем автор идеи планирует передавать каждому тейпу правильные версии фамильных древ.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" проходит в три смены с 9 по 30 августа, в нем примут участие 3 тыс. человек.