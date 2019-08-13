Форум для гармонизации межэтнических отношений среди молодежи проведут в КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 августа. /ТАСС/. Региональный форум "Роль молодежи и гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в поликультурной среде" пройдет в октябре в Карачаево-Черкесской Республике по гранту Росмолодежи, сообщила во вторник ТАСС наставник проекта, начальник управления по научной работе и подготовке кадров высшей квалификации Северо-Кавказской госакадемии Фатима Айбазова.

"В рамках реализации данной заявки, с целью гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Карачаево-Черкесской Республике мы будем проводить три этапа мероприятий: конкурс рефератов, студенческая конференция и форум", - сказала она.

Участниками первого этапа проекта - конкурса рефератов под названием "Дружба народов - наше богатство" - станут школьники. Вторым этапом пройдет межвузовская студенческая конференция под названием "Студенческая молодежь: формирование культуры межнациональных и межконфессиональных отношений в поликультурной образовательной среде".

Третьим этапом проекта станет проведение регионального форума "Роль молодежи и гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в поликультурной среде" в октябре 2019 года. В форуме примут участие представители духовенства, властей республики, школьники и студенты региона, всего ожидается более 300 участников. В рамках форума будут организованы четыре площадки, в том числе площадка "Мы должны выйти с уровня диалога на уровень сотрудничества" с представителями духовенства, круглый стол Росмолодежи на тему гармонизации отношений, а также площадки, где будут организованы психологические тренинги на тему межэтнической толерантности.

"Форум будет способствовать формированию толерантных отношений, уважению, интересу к представителям других национальностей и религий. Тренинги будут способствовать формированию практических навыков эффективной коммуникации с представителями других национальностей и конфессий. И, конечно же, главная задача - обратить внимание общественности на то, что у граждан гораздо больше того, что объединяет, нежели наоборот, определить общность наших целей и задач", - добавила Айбазова.

Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи - один из проектов АНО "Россия - страна возможностей", которая была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов: Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи, конкурс управленцев "Лидеры России", студенческую олимпиаду "Я - профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие.