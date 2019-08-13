Опрос: каждый пятый россиянин не менял смартфон последние пять лет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Практически каждый пятый россиянин за последние пять лет не покупал себе новый смартфон, в то время как каждый десятый менял его раз в год и чаще. Об этом во вторник ТАСС рассказали в Mail.ru Group со ссылкой на опрос, проведенный порталом Hi-Tech Mail.ru.

Согласно опросу, у более чем трети (37%) респондентов за последние пять лет было два смартфона, у каждого пятого (20%) - всего один смартфон. Также 20% россиян за последние пять лет сменили три смартфона, 14% - четыре, а раз в год и чаще устройства заменяли только 9% респондентов.

Кроме того, 27% опрошенных отметили, что приобрели последний смартфон несколько месяцев назад, 24% - год или чуть больше. При этом каждый пятый (20%) купил последний смартфон более трех лет назад, практически столько же (18%) - более двух лет назад, свидетельствуют данные опроса.

Вместе с тем значительная часть респондентов не хочет переплачивать за новое устройство: почти четверть (23%) опрошенных планирует уложиться в 10 тыс. рублей, еще треть (33%) готовы потратить от 10 до 20 тыс. рублей, примерно поровну (17% и 16%) - за 20-30 тыс. рублей и за 40 тыс. рублей и выше. При этом за 30-40 тыс. рублей смартфон купить готовы порядка 11% респондентов.

Опрос проводился с 5 по 8 августа 2019 года, его прошли более 4 тыс. пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.