В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору спортзала

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор при выборе спортзала советует обращать внимание на его оснащение и условия для занятий. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что если большая часть тренировок предстоит на открытом воздухе (стадион, открытый плавательный бассейн), то следует обратить внимание на место расположения спортивного объекта. "Спортивная организация должна размещаться за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон производств, вдали от крупных автомагистралей, железных дорог и других предприятий, которые могут выделять вредные вещества в атмосферной воздух, иначе занятия спортом в таких организациях вместо пользы для здоровья принесут только вред", - говорится в сообщении. В ведомстве советуют выбирать спортивные учреждения, расположенные вблизи лесов и вдали от крупных автомагистралей.

Кроме того, прилегающая территория и сами помещения спорткомплекса должны быть хорошо освещены, открытые объекты спорта оборудованы специальным не пылящим покрытием. Материалы для искусственных покрытий не должны выделять в воздух вредные вещества и запахи, а вентиляция в закрытых объектах должна быть исправна. Для занятий спортом лучше избегать организаций, находящихся в подвалах или цокольных этажах, которые тяжело проветривать и где вентиляция часто не обеспечивает необходимые параметры микроклимата и достаточную очистку воздуха.

При тренировках в закрытых помещениях в Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на температуру в тренажерном зале, бассейне и других помещениях. Оптимальная температура в спортивном зале и комнатах для занятий составляет 17-20°С; в раздевальных комнатах спортзала и медпунктах - 20-22°С; душевых - 25°С; в остальных помещениях 18-24°С. Температура воды в спортивном бассейне должна быть в пределах - 24-28°С, а в залах ванн бассейна на 1-2 градуса выше.

Также в спортивном учреждении предусматриваются раздевалки, туалеты и душевые, раздельные для мужчин и женщин, комната инструктора; помещение медицинского назначения; помещение для хранения уборочного инвентаря, а также другие необходимые помещения. Недостаток помещений может привести к повышенному травматизму или инфекционным заболеваниям как персонала, так и посетителей, говорится в сообщении.

"Все помещения должны быть чистыми, влажная уборка должна быть ежедневной. В раздевальных должны устанавливаться умывальники, электросушители для рук или бумажные полотенца, мыло, фены для сушки волос. Чтобы понять, качественно ли проводится уборка достаточно посмотреть на "проблемные места" любой спортивной организации - вытяжные вентиляционные решетки или спортивный ковер, если они пыльные, значит уборка, вероятнее всего, проводится некачественно. Можно заглянуть под резиновый коврик в душевых или спортивный ковер в зале - наличие грязи под ними тоже говорит о некачественной уборке", - отметили в ведомстве.