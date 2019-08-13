Бывшие журналисты "Говорит Москва" продолжат вести каналы Доренко в Telegram

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Бывшие журналисты, ведущие и редакторы "Говорит Москва" будут вести в мессенджере Telegram каналы журналиста Сергея Доренко, который умер в мае, сообщила ТАСС во вторник вдова журналиста Юлия Доренко.

"Нас семь человек, это люди, которые работали на "Говорит Москва", ведущие и редакторы. Сделано это, прежде всего, для того, чтобы продлить память о Сергее", - рассказала она, добавив , что каналы "Подъем" и "Расстрига" уже заработали.

В Telegram-канале группа журналистов также опубликовала объявление о запуске. "Мы, команда Сергея Доренко, запускаем новый проект. Он будет действовать на базе двух Telegram-каналов - "Расстрига" и "Подъем", - говорится в заявлении журналистов. - В нашем коллективе журналисты, которые работали с Сергеем на двух радиостанциях больше 10 лет".

"Подъем" - это бывший канал "Говорит Москва". По данным журналистов, он больше не имеет отношения к станции. "Он принадлежал сотрудникам Сергея, и мы продолжим работать на этой площадке. Здесь будут оперативные новости, эксклюзивы, репортажи, фото и видео материалы. В общем, все то, что вы уже привыкли тут видеть", - говорится в сообщении. В канале "Расстрига" будут публиковаться эксклюзивные тексты политологов и журналистов, интервью, лонгриды, цитаты и видео Сергея. Осенью выйдет книга с его высказываниями, в которой будут собраны цитаты из его Telegram-канала.

Канал "Расстрига" насчитывает 110 тыс. подписчиков, "Подъем" - 49 тыс.

Бывший главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.