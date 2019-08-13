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Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей

В ведомстве намерены увеличить доходы семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на увеличение доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет. Соответствующий документ опубликован во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов.

"...В части изменения критериев нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а также продления срока осуществления ежемесячных выплат до достижения ребенком возраста трех лет", - говорится в пояснительной записке к документу.

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