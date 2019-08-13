Роботы будут приглашать жителей Сахалинской области на прием к врачу

ТАСС, 13 августа. Минздрав Сахалинской области внедряет роботизированную систему, которая будет совершать звонки жителям региона с приглашением пройти бесплатное медицинское обследование. Оповещение жителей начнется с 14 августа, сообщается во вторник на официальном сайте сахалинского правительства.

"В данном случае речь идет о голосовых роботах. Человек получает звонок с предложением конкретной даты, времени [приема], с указанием медучреждения, в котором обслуживается. Накануне медицинского осмотра абоненту приходит СМС-уведомление, которое напоминает о визите в поликлинику", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя регионального правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова.

Отмечается, что пациент сможет и самостоятельно назначить дату и время приема по телефону горячей линии Минздрава области.

Ранее сообщалось, что в начале года глава Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил профильному министерству сделать медицинские обследования доступными и удобными для населения. В июне этого года в регионе был введен единый день диспансеризации. Также в микрорайонах Южно-Сахалинска и районах области действуют передвижные диагностические комплексы. Бесплатные медицинские обследования в этом году смогут пройти 300 тыс. человек.