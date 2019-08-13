Циклон в среду вновь принесет сильные дожди на Дальний Восток

ТАСС, 13 августа. Сильные дожди ожидаются в среду на Дальнем Востоке, в эпицентре циклона окажется Еврейская автономная область, где прогнозируется ухудшение паводковой ситуации. В пятницу и субботу в некоторых дальневосточных регионах выпадет больше месячной нормы осадков, рассказал во вторник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Что касается Дальнего Востока, то сегодня небольшая передышка перед очередной волной ненастья. Большая часть Приамурья находится в области повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны, только на юге Приморья сегодня начнутся проливные дожди. А с завтрашнего дня на регион обрушится сильный циклон с дождями, в эпицентре окажется Еврейская автономная область, там местами может выпасть до 30 мм осадков, соответственно, [ожидается] наполнение Амура и его притоков и ухудшение паводковой ситуации. В четверг небольшое ослабление, а в пятницу и до утра субботы снова очень сильные дожди, выпадет как минимум 120-130 мм осадков - это больше, чем месячная норма", - сказал Тишковец.

По словам собеседника агентства, небольшие дожди ожидаются в Сибири. "В Предбайкалье, в районе Тулуна, будут дожди слабой и средней интенсивности, до 3-5 мм осадков. Иркутская область, Бурятия, Забайкалье находятся в зоне циклонической депрессии - это не экстремальные дожди", - отметил Тишковец. На север России - в Ненецкий автономный округ, Республику Коми и Архангельскую область, где минувшей ночью местами были первые заморозки до минус 2-3 градусов, идут циклоны, будет облачно, а заморозков больше не ожидается.

В европейской части России и на юге теплая погода. "Сегодня мы находимся в летнем июльском тепле. Черноземье, среднее Поволжье, юг России - это зона комфортного солнца и тепла: на юге - 30-35 градусов, в Центральной России - 20-25 градусов тепла, [что соответствует] норме июля. Но к вечеру [вторника] к Москве подойдет фронт, пройдут ливни, которые продолжатся всю ночь, возможны грозы. Самые сильные дожди ожидаются в Псковской, Новгородской и Тверской областях, там местами выпадет до 20-30 мм осадков, [эти регионы находятся] в зоне фронта, который обрушился накануне на страны Восточной и Северной Европы", - рассказал Евгений Тишковец, пояснив, что в среду снова ожидается теплая погода.