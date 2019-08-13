Жителей затопленных районов Хабаровского края вакцинируют от дизентерии и гепатита

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Медики в Хабаровском крае вакцинируют около 70 тыс. человек от опасных заболеваний в связи со сложной паводковой обстановкой в регионе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства края во вторник.

"В общей сложности по краю планируется бесплатно привить не менее 70 тыс. человек. При таком охвате вспышки смертельно опасных заболеваний будут исключены", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что жителям будут сделаны прививки от дизентерии, брюшного тифа и гепатита А.

Кампания развернута во всех районах, в первую очередь медики проводят работу на подтопленных территориях, где риск заболеваемости выше. Так, прививки от гепатита А ко вторнику уже получили более 2 тыс. жителей региона. "Важно помнить, что вакцинация, проведенная в 2013 году, уже не работает. Иммунитет на предыдущие вакцины действовал 12 месяцев. Сейчас планируется новая, усиленная схема прививок от гепатита А. Если правильно соблюсти сроки, то защита будет действовать пожизненно", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе в Хабаровский край поступила партия вакцины со складов Росрезерва. Регион получил 90 тыс. доз вакцин "Альговак" для профилактики вирусного гепатита А у детей и взрослых, 3 тыс. доз брюшнотифозной вакцины и 15 тыс. доз вакцины для профилактики дизентерии.

К Хабаровску подходит гребень амурского паводка, уровень на утро вторника составлял 558 см, власти и спасатели готовятся к подъему воды до 650-700 см. Сейчас в городе подтопило девять дворов, нижнюю прогулочную зону набережной, более 1,3 тыс. дач на близлежащих островах. Локальные подтопления из-за разлива малых рек отмечаются и в районах края.

В 2013 году на Амуре произошло самое сильное за всю историю наблюдений наводнение. Было подтоплено 37 муниципальных районов, 235 населенных пунктов и более 13 тыс. жилых домов в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае. Общий ущерб превысил 500 млрд рублей.