Телеведущая из Северной Осетии создаст трэвел-блог, "разрушающий стереотипы" о СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Проект трэвел-блога о Северном Кавказе, призванный разрушить негативные стереотипы и сформировать положительный имидж этого региона, стал одним из победителей грантового конкурса на форуме "Таврида 5.0", к съемкам первого выпуска планируется приступить в сентябре, рассказала ТАСС автор проекта, телеведущая из Северной Осетии Виктория Базгадзе.

"Я решила придумать трэвел-блог, где мы будем рассказывать о жизни Северного Кавказа - потому что в центральных регионах России до сих пор сохраняется стереотип о том, что Кавказ - это опасно <...>. На самом деле мы такие же современные и клевые, как и в других регионах России <…>. Я решила взять какого-то человека, который, может быть, даже боится сюда приезжать, и с ним вместе рушить стереотипы, разъезжая по регионам Северного Кавказа и Южной Осетии. Да, эта республика не входит в состав РФ, но там тоже очень много интересного, много прекрасных людей, и хотелось бы рассказать о ней тоже", - сказала Базгадзе.

По ее словам, людей, готовых по-новому взглянуть на Северный Кавказ, планируется искать, в том числе, через социальные сети. Над созданием блога будет работать команда из четырех человек. Начать знакомство с Северным Кавказом решили с Дагестана.

"Там очень красивые места, великолепный Сулакский каньон - это практически маленькая Норвегия, но люди не знают об этом! Северная Осетия, скорее всего, будет зимой - это Цей, красота заснеженных гор <…> А Дагестан мы хотели бы показать в осеннее время года", - пояснила собеседница агентства.

Виктория работает на республиканском телевидении Северной Осетии, была корреспондентом, ведущей, сейчас ведет собственный проект "Битва фамилий". Видеоблог на площадках YouTube и Instagram она собирается создать "с нуля" - ранее с такими проектами она не работала. "Немного страшно, но так еще интереснее", - призналась девушка.

Сумма гранта, полученного на "Тавриде", составила 150 тыс. рублей. По словам Виктории, средства будут направлены на приобретение недостающего оборудования и транспортные расходы. "Мы сделаем как минимум по одному выпуску из каждого региона Северного Кавказа, а также из Южной Осетии, по 20-30 минут каждый. Изначально мы планировали 16 выпусков, но сумма оказалась чуть меньше. Но, думаю, что мы сможем привлечь спонсоров", - сказала собеседница ТАСС, уточнив, что первый ролик выйдет ориентировочно в октябре, максимум - начале ноября.