ВЦИОМ: 48% россиян увлекаются сбором грибов и ягод

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Грибники предпочитают собирать белые грибы, подберезовики и подосиновики, за один поход в лес они приносят порядка 5 кг грибов, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В среднем за один поход каждый грибник приносил домой 5 кг грибов. Однако респондентам из Сибирского и Приволжского федеральных округов удалось собрать больше - 7 и 6 кг соответственно", - говорится в сообщении.

По данным опроса, за последние восемь лет в России выросла популярность сбора грибов и ягод - этим занятием увлекаются 48% респондентов (против 44%). Отмечается, что россияне больше любят собирать грибы (39%), чем ягоды (32%), около четверти опрошенных (23%) ходят на рыбалку, еще 8% собирают травы, охоту предпочитают 4% респондентов.

Согласно соцопросу, мужчины (46%) больше увлечены собирательством грибов, чем женщины (34%). "Самые заядлые грибники живут в Москве и Санкт-Петербурге (47%)", - отмечено в материалах ВЦИОМ. При этом в селах собирают грибы 39% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 августа 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.